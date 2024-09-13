МИД Индии пытается спасти 50 своих граждан, добиваясь их увольнения из российской армии

45 граждан Индии уволили из российской армии и вывезли с фронта, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, в зоне боевых действий остаются еще 50 граждан Индии, МИД пытается их спасти и вернуть на родину.

Весной Индийское Центральное бюро расследований сообщало, что обнаружило сеть торговли людьми: мошенники обманом отправляли граждан Индии на войну в Украине вместо обещанной работы.

Индийские СМИ писали, что во время боевых действий погибли по меньшей мере четверо граждан Индии.

В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву говорил с Путиным о судьбе своих соотечественников, оказавшихся на фронте из-за обмана.

Как писали индийские СМИ, власти РФ обещали помочь с их возвращением на родину.