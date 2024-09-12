Беларусь использует для перевалки своей продукции 14 российских портов. Об этом заявил глава Минтранса Алексей Ляхнович, выступая 11 сентября на пленарном заседании в рамках Белорусской транспортной недели.

Объем вывоза белорусской продукции через портовую инфраструктуру РФ за январь-август вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«Белорусские грузы экспортируются по железной дороге более чем в 90 стран мира. В 2024 году география поставок расширилась за счет таких стран, как Сенегал, Перу, Мали, Уругвай, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Бенин, Тунис, Алжир и других», - заявил Ляхнович, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

По его словам, создаются необходимые условия для наращивания объемов экспортных поставок продукции отечественных предприятий контейнерами на рынок Китая.

Беларусь продолжает выстраивать логистику, используя инфраструктуру международного транспортного коридора Север-Юг. Кроме того, в апреле этого года страна присоединилась к транспортному коридору Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

«Наша страна заинтересована в дальнейшем развитии инициативы по созданию общего транспортного пространства в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС», - сказал Ляхнович.

Необходимость задействовать российские порты в перевалке грузов возникла из-за западных санкций и отказом литовских портов работать с Беларусью.