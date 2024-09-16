План по отмене роуминга в ЕАЭС подготовят до конца 2024 года

План по отмене роуминга в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предоставят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"До конца текущего года в Евразийской экономической комиссии будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время комиссией совместно с рабочей группой по связи ведется реализация заключительных мероприятий: разработка правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов ЕАЭС, которые будут определять шаг тарификации, объем оказанных услуг связи и иные аспекты взаимодействия операторов связи государств-членов.

"До конца текущего года проект правил должен быть представлен на утверждение коллегии комиссии", - прокомментировал директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Сергей Максимов гажете "Известия".

На текущий момент государственные органы и операторы связи стран - участниц ЕАЭС обсуждают внедрение "справедливых тарифов" на услуги связи в роуминге на территории объединения.