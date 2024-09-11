Последнее обновление: 11.09.2024 13:50

Латвия намерена ограничить покупку земли гражданами РФ

Латвийская правительственная коалиция согласовала принятие закона, который ограничит возможности граждан России покупать землю в Латвии. Об этом сообщает LSM.

Председатель фракции "Новое единство" в латвийском парламенте Эдмундс Юревичс заявил, что коалиция "концептуально согласилась" инициировать в стране ограничения для граждан России по примеру Финляндии.

"Вместе с партнерами по коалиции и экспертами мы оценим, как лучше всего на законодательном уровне ограничить возможности граждан России покупать недвижимость в Латвии", – добавил он.

Сейчас детали предложения еще не известны, а для вступления решения в силу требуется решение парламента Латвии.



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