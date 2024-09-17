Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Россия начала расплачиваться криптовалютой за китайские товары для войны

Российские власти в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) разрешили производителям электроники, отдельным членам Торгово-промышленной палаты и нескольким банкам рассчитываться в криптовалюте за китайские товары. Об этом пишет газета "Ведомости".

Разрешение получили российские компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться не только в мирных, но и военных целях.

Кроме того, в правительстве России отбирали компании с наибольшим оборотом. В дальнейшем в рамках ЭПР планируется привлечь больше участников.

Изменения позволяют проводить биржевые торги криптовалютой под наблюдением Центробанка РФ. За формирование круга лиц, включенных в работу ЭПР, отвечают Центробанк и Минфин РФ.

Партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов отметил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро обнаружены, поскольку все трансакции в блокчейне открыты для проверки. Это довольно быстро приведет эксперимент России к фиаско.



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