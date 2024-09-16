Власти РФ снова увеличивают штатную численность армии

Путин указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч 130 человек.

Согласно документу, в это число входит 1,5 млн военнослужащих.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

До этого Путин увеличивал штатную численность российской армии в декабре прошлого года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Таким образом, военнослужащих станет на 180 тысяч больше.

В августе 2022 года, спустя полгода после начала войны в Украине, штатная численность ВС РФ была увеличена до 1 150 628 военных. На тот момент в России действовал указ 2017 года — по нему штат должен был составлять 1 013 628 военных, эта цифра была актуальной на момент начала войны.