РФ предложит Беларуси три площадки для создания хранилища отходов с АЭС

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО", входит в состав Госкорпорации "Росатом") в 2025 году предложит Беларуси три альтернативные площадки для возведения пункта захоронения РАО с Белорусской АЭС. Об этом сообщил журналистам и.о. генерального директора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Сергей Дерябин.

"В 2023 году национальный оператор принимал активнейшее участие в выборе региона возможного размещения пункта захоронения на территории Беларуси. <...> в следующем году нам предстоит работа по выбору непосредственно локальной площадки для размещения пункта захоронения. <...> мы будем прорабатывать три альтернативные белорусские площадки. <...> [Строительство площадки может начаться], по опыту предпроектной работы, это три-пять лет совершенно точно", - сказал Дерябин, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что речь идет о вывозе отходов с Белорусской АЭС.

В Екатеринбурге 9-11 сентября проходит Международная конференции Базовой организации государств - участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.