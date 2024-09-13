Девять стран Европы выступили против планов МВФ возобновить работу с Россией

Девять европейских стран выразили протест против планов Международного валютного фонда (МВФ) возобновить миссии в России, заявив, что возобновление диалога нанесет ущерб репутации Фонда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное письмо, направленное директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой.

"Мы хотели бы выразить наше решительное недовольство подобными планами МВФ", - заявили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши в письме, с которым ознакомилось агентство.

В письме также говорится, что Россия как страна-агрессор не должна пользоваться советами МВФ, и отмечается, что если МВФ реализует свои планы, это снизит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы МВФ, поскольку это подорвет доверие к МВФ.

"Любые данные, которые Россия предоставит МВФ, будут подвергнуты цензуре, чтобы показать, что экономика страны якобы функционирует хорошо и противостоит западным санкциям, что сделает оценки МВФ неточными", - цитирует Reuters выдержки из письма.

Письмо составлено накануне участия директора МВФ Георгиевой во встрече министров финансов и глав центральных банков ЕС в Будапеште, где ей зададут вопросы о планах МВФ.

В начале сентября исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил Reuters, что Фонд возобновит онлайн-консультации 16 сентября и направит делегацию в Москву для встреч с российскими официальными лицами до 1 октября.