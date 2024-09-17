Потери Украины и России за 2,5 года войны достигли 1 млн военных. Об этом пишет The Wall Street Journal, опираясь на украинские источники и информацию западных разведок.

Так, в ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч – российских.

Число раненых военнослужащих примерно равно и составляет около 400 тысяч с каждой стороны, подсчитали журналисты. Определить точное число погибших и раненых очень сложно, поскольку как Россия, так и Украина отказываются публиковать официальные оценки потерь, а также приводят данные, не вызывающие доверия

Столь высокие потери создают проблемы на поле боя и усиливают демографические опасения, пишет WSJ. Для Украины, население которой меньше, потери приводят к большему ущербу, чем в РФ, считают журналисты.