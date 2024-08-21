Управделами Лукашенко получит дополнительно 2,6 млн рублей для закупки лекарств

Постановлением Совмина № 601 от 19 августа 2024 года Управлению делами Лукашенко предоставлено дополнительное финансирование.

Минфин должен в 2024 году увеличить расходы республиканского бюджета, предусмотренные Управлению делами по функциональной классификации на медицинскую помощь населению.

Дополнительные средства в размере 2,6 млн рублей будут предоставлены на закупки лекарств и изделий медицинского назначения. Эту сумму выделят за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, предусмотренных Управделами по функциональной классификации на иные госорганы и организации.