Последнее обновление: 19.08.2024 17:41

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в 6 раз

Общий размер финансовых активов частного сектора американской экономики в 6 раз превышает ВВП страны. Об этом сообщили аналитики Bank of America.

По их данным, этот объем включает в себя стоимость депозитов, кредитов, прямых инвестиций, резервов пенсионных фондов, валюты, акций, облигаций и других ценных бумаг, но не включает недвижимость.

По словам аналитиков, такое соотношение отражает финансиализацию экономики США и глубину неравенства населения по уровню благосостояния.

До ослабления регулирования американской экономики в 1980-х финансовые активы превышали ВВП лишь в 2,9 раза, однако с тех пор стабильно растут и приближаются к пиковому показателю в 6,3 ВВП, достигнутому в июне 2021 года.

По данным Федеральной резервной системы, с учетом недвижимости общее благосостояние американских домохозяйств примерно в восемь раз превышает располагаемый личный доход.



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