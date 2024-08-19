Верховный суд Украины не позволил отдать Беларуси €455,6 тыс.

Верховный суд Украины остановил исполнение решения Хозяйственного суда Львовской области и апелляции об отмене ареста с €455,6 тыс., которые находились на банковских счетах белорусской компании "БНК-Украина". Об этом свидетельствуют постановления Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 6 августа и 18 июля.

Подольская окружная прокуратура Киева 12 апреля 2022 года признала вещественными доказательствами и арестовала €455,6 тыс., которые находились на счетах топливной компании ООО "БНК-Украина" (зарегистрировано во Львове), владельцами которой являются ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания" и республиканское унитарное предприятие "ПО „Белоруснефть". Сейчас деятельность "БНК-Украина" прекращена.

Подольский райсуд Киева передал эти средства в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В ноябре 2023 года Галицкий райсуд Львова отменил арест на часть из этих средств. Речь идет о €170,9 тыс.

Следственный судья сослался на практику ЕСПЧ и международные договоры, отметив, что вмешательство в право собственности "БНК-Украина" должно служить не только законной цели в интересах общества, но и содержать разумную соразмерность между используемыми инструментами и той целью, на которую направлена любая мера, лишающая собственности.

В дальнейшем Хозяйственный суд Львовской области сначала в декабре 2023 года взыскал с АРМА в пользу ООО "БНК-Украина" €284 612, а затем в марте 2024 и €170 960. В обоих случаях в суд поступало заявление от львовского ООО "Бел-петрол трейдинг" по делу о банкротстве "БНК-Украина". "Бел-петрол трейдинг" крупнейший кредитор белорусской компании.

Западный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

В феврале и в июне Хозяйственный суд Львовской области выдал два судебных приказа о принудительном исполнении своих предыдущих решений о взыскании с АРМА в пользу белорусов €284 612 и €170 960.

В дальнейшем Государственная казначейская служба уведомила Агентство об ограничении проведения платежей по всем его счетам, а позже и об остановке всех операций на его счетах.

В июле и августе Верховный суд остановил исполнение решений хозяйственных судов о взыскании с АРМА средств в пользу ООО "БНК-Украина".

В постановлениях ВС говорится, что, обосновывая заявления о приостановлении исполнения обжалуемых судебных решений, АРМА отмечает, что ограничение проведения платежей казначейством "повлекло финансовую нестабильность в деятельности Национального агентства, заблокировало уплату судебного сбора, чем поставило под угрозу надлежащую защиту АРМА государственных интересов в судах Украины, сделало невозможным выполнение текущих финансовых обязательств".

"Следует обратить внимание на то, что хозяйственные суды почему-то взимают для белорусов средства не с депозитных счетов, где они хранятся, специально для этого открытых АРМА в АО "Ощадбанк", а с казначейского счета Агентства, где лежат бюджетные средства, выделенные его на содержание", - так прокомментировал судебные решения адвокат Андрей Потемкин, которого цитируют украинские медиа.