Последнее обновление: 15.08.2024 16:16

Райффайзенбанк закрыл россиянам переводы валюты за границу

Райффайзенбанк прекращает проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно информации, Райффайзенбанк со 2 сентября прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц.

Отмечается, что ограничения были введены в связи с решением материнской структуры банка - австрийской группы RBI, предписание которой, в свою очередь, выдал Европейский центробанк.

"Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение", – заявили в Райффайзенбанке.

Из-за требований ЕЦБ могут закрыться и другие продукты банка, а если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, то кредитной организации в России вообще грозит полное прекращение работы.

Крайний срок для оформления валютных переводов за границу - 30 августа (до 16:00), после этого времени банк перестанет принимать заявки от клиентов.



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