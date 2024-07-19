Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

ЕС предоставит Украине €100 млн гранта на восстановление и защиту энергообъектов

Грантовое соглашение на €100 млн 18 июля подписали Укрэнерго и Представительство немецкого госбанка развития KfW в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Как говорится в сообщении, Еврокомиссия уполномочила KfW направить в Укрэнерго средства специальной бюджетной программы ЕС Ukraine Investment Facility и обеспечить финансирование и реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как: модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, которые соединяют Украину с энергосистемой континентальной Европы; ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования; мероприятия по усилению физической защиты подстанций Укрэнерго.

"Этот грант - это уже вторая фаза целевой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". 11 июня, во время Берлинской конференции по восстановлению Украины (#URC2024), Укрэнерго подписало с KfW соглашение по первой фазе программы на сумму €15 млн", - напомнили в компании.



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