Украина подписала соглашение с ЕС о €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих 4-х лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС, которое было принято на заседании правительства на прошлой неделе.

"Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility", - отметила Юлия Свириденко.

В пресс-службе также сообщили, что всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет €38,27 млрд.

Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет грантовой помощью.