Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%

Нацбанк Казахстана в среду решил повысить базовую ставку до 16% с 14,5% годовых, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями.

"Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля", - говорится в сообщении.

Это уже пятое повышение базовой ставки с начала года. Ставка на уровне 14,5% годовых действовала с 26 июля, когда она была повышена с 14% годовых.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года.