Правительство Литвы разрабатывает приложение для донатов на национальную оборону

Министерство обороны и Министерство финансов Литвы работают над специальным приложением, которое позволит людям делать пожертвования на оборону страны. Об этом сообщают литовские СМИ.

Министр обороны Лауринас Кащюнас отметил, что приложение разработают за счет "внутренних ресурсов".

"Мы, вероятно, сможем запустить приложение до конца лета. Возможность пожертвования является юридически доступной, все урегулировано, и мы уже работаем над тем, как сделать его доступным для общественности как можно быстрее", – сказал Кащюнас в интервью LRT TV.

"Люди смогут устанавливать как периодические платежи, так и одноразовые, и люди смогут делать это легче, как это происходит с различными неправительственными организациями, которые работают с Украиной", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте в интервью телеканалу.

В начале июня правительство Литвы отклонило предложение вице-спикера Сейма от либеральной Партии свободы Витаутаса Миталаса и почти 30 других законодателей разрешить гражданам и предприятиям добровольно поддерживать национальную оборону путем ежемесячных или одноразовых пожертвований.

Министерство финансов тогда заявило, что правительство предложит собственные меры, которые позволят компаниям и частным лицам делать добровольные и регулярные пожертвования на национальную оборону.

Скайсте также отметила, что военные уже имеют статус бенефициара и могут принимать пожертвования, добавив, что министерства финансов и обороны рассматривают возможность создания специальной веб-страницы для предоставления информации о доходах запланированного Оборонного фонда и возможности для граждан делать пожертвования на нужды системы национальной обороны