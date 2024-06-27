Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине

Литва приняла решение выделить не менее 0,25% своего ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в X (Twitter).

По его словам, таким было решение Государственного совета обороны страны на его заседании в среду.

"Литва и в дальнейшем будет твердо стоять рядом с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", – подчеркнул Науседа.

Накануне сообщалось, что в Литве выделили дополнительные €136 млн на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.



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