Последнее обновление: 25.06.2024 16:51

Дания выделит более $21 млн Украине и Молдове для ускорения их вступления в ЕС

Правительство Дании решило выделить 150 млн датских крон (более $21 млн) на поддержку Украины и Молдовы на их пути в ЕС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании.

Эти средства планируют выделить до 2030 года, они будут направлены на конкретную помощь двум странам в создании административных структур и законодательства, необходимых для приближения к членству в ЕС.

В долгосрочной перспективе поддержка будет также распространяться на страны-кандидаты из Западных Балкан.

"Успешное расширение ЕС имеет решающее значение для стабильности Европы. Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны-соседи ЕС укрепляют свои европейские корни и тянутся к возможностям мира, стабильности и процветания, которые представляет ЕС", – сказал датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится Межправительственная конференция Украина-ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.



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