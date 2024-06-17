Канада объявила о пакете помощи Украине на $38,1 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 млн канадских долларов (примерно 38,1 млн долларов США). Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.

Помощь включает $10,9 млн на поддержку уязвимых детей, молодежи из группы риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, а также на улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений.

Они также призваны повысить осведомленность семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести лиц; поддержать мужчин, которые пережили сексуальное насилие, связанное с войной, в частности военнопленных.

Правительство Канады также выделит $14,5 млн на поддержку неотложных усилий Украины по восстановлению поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Еще $11,2 млн Оттава инвестирует в: Международный валютный фонд для усилий, направленных на помощь Украине в получении технической поддержки и обучения, необходимых для экономических реформ и вступления в ЕС; улучшение возможности Украины очистить свою территорию от мин и других взрывоопасных пережитков войны; а также предоставление правительству Украины техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

Кроме того, Канада выделит $1,5 млн на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии.

Ранее правительство Канады заявило, что начнет доставку в Украину снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7.