Последнее обновление: 13.06.2024 17:02

G7 согласовала $50 млрд кредита Украине за счет российских активов

Лидеры стран G7 достигли договоренности о выделении $50 млрд для Украины за счет использования замороженных российских активов. Об этом сообщил Елисейский дворец вечером 12 июня, пишет агентство AFP и издание Le Monde.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, Украина получит кредит до конца 2024 года.

"Существует договоренность. Как всегда, в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму", - сказал представитель Елисейского дворца.

Решение, как ожидается, будет официально одобрено на саммите "Группы семи" 13-14 июня, после чего страны должны будут определить технические аспекты его реализации.

Напомним, речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине $50 млрд кредита, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Идею предоставления соответствующего кредита Украине в конце мая поддержали министры финансов G7. Цель предоставления средств - обеспечение финансирования Киева после 2024 года.



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