Последнее обновление: 12.06.2024 17:05

Норвегия выделит €240 млн на усиление ПВО Украины

Норвегия выделит для Украины €240 млн на усиление противовоздушной обороны страны. В частности, речь идет о закупке системы Patriot и передаче ракет к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внешних дел страны.

В ведомстве заявили, что Норвегия вместе с Германией, Данией и Нидерландами повторно закупят комплекс Patriot для Сил обороны.

На это в Осло пообещали выделить €240 млн.

В МИД Норвегии также отметили, что финансовая помощь будет способствовать тому, чтобы 100 ракет к комплексам Patriot как можно скорее передали Украине. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вместе с союзниками Германия планирует предоставить украинским бойцам эти ракеты "в ближайшие недели".

При этом €125 млн от общей суммы Норвегия направит на сотрудничество по передаче ракет Украине.



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