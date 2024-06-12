ЕС предоставит Украине €517 млн евро финансирования через программы ЕБРР

ЕС предоставит Украине €517 миллионов для поддержки экономики и восстановления через программы Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

"Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове, Арвид Тюркнер и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, встретились на Конференции по восстановлению Украины в Берлине для подписания соглашений на общую сумму €517 млн финансирования от ЕС для поддержки экономики и восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Финансовые гарантии Европейского Союза предоставляются в рамках Украинской инвестиционной программы.

ЕБРР, в частности, подписал соглашения о финансировании или предварительное финансирование в целом с шестью муниципалитетами во время Конференции по восстановлению Украины, предоставляя доступ городам Украины до €143 млн.