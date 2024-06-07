В МВФ похвалили Украину и напомнили о необходимых реформах для финансирования

Переговоры по реструктуризации долга Украины с держателями облигаций и другими кредиторами идут по плану, и дискуссии по этому поводу продолжаются. Об этом заявила представитель Международного валютного фонда Джули Козак.

По ее словам, Фонд внимательно следит за ходом переговоров Украины с кредиторами, которые к августу должны получить около 20 миллиардов долларов по международным облигациям, передает Reuters.

"Мы рассматриваем макроэкономические условия и размер списания долга, который будет необходим для того, чтобы привести долг к приемлемому уровню", – добавила Козак.

Она заявила, что Совет директоров МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала для последнего пересмотра кредитной программы Украины МВФ на 15,6 миллиарда долларов в ближайшие недели. Соглашение открывает новый транш, который был объявлен 31 мая.

Какие реформы должна провести Украина для финансирования

Козак также заявила, что в целом Украина "демонстрирует себя с сильной стороны" по имплементации реформ и соответствия критериям фонда для финансирования.

К осени этого года от Киева ожидается проведение аудита Национального антикоррупционного бюро, а также внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Позже парламент также должен законодательно создать новый Высший административный суд.