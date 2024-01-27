Италия и Британия приостановили финансирование агентства ООН из-за вероятной помощи ХАМАС

Министерство иностранных дел Италии и Великобритании 27 января объявили о приостановлении финансовой поддержки Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после того, как несколько его сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Накануне БАПОР заявило, что получило от Израиля доказательство вероятной причастности 12 сотрудников к атаке террористической группировки ХАМАС на Израиле в октябре 2023 года.

"Чтобы защитить способность агентства оказывать гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с этими сотрудниками и приступить к расследованию, чтобы безотлагательно установить истину", – заявил глава БАПОР Филипп Лаццарини.

После о приостановлении финансирования агентства объявили Соединенные Штаты, Австралия и Канада. В субботу к ним присоединились Италия и Великобритания.

"Мы стремимся оказывать гуманитарную помощь палестинскому населению, защищая безопасность Израиля", – объявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

А британское Министерство иностранных дел в своем заявлении указало, что приостанавливает любое будущее финансирование БАПОРа, пока обвинения находятся на рассмотрении.

Позже, генсек Антониу Гутерриш заявил, что ООН принимает срочные меры после обвинений в связях с ХАМАС.

Он отметил, что из 12 причастных к этому инциденту человек 1 погиб, 9 были идентифицированы и уволены. При этом генсек указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го БАПОР предоставил свои объекты по всей Газе для гражданских, бежавших от наступления израильских сил.