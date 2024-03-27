Последнее обновление: 27.03.2024 14:31

Банки Швейцарии начали закрывать счета россиянам

Швейцарские банки перестают обслуживать лиц, у которых параллельно с другим гражданством есть российский паспорт, пишут "Ведомости".

о данным газеты, проблема возникла у нескольких клиентов UBS и Credit Suisse, имеющих двойное гражданство - причем эти люди платят налоги в Швейцарии и не получают доходов из РФ, а также не имеют там налоговых обязательств.

Помимо этого, в открытии счета в Швейцарии отказали нескольким гражданам Израиля, которые оставили себе паспорт России.

В конце 2023 года власти Швейцарии подверглись резкой критике за то, что не предприняли достаточных мер, чтобы помешать россиянам, затронутым санкциями, прятать деньги в банках страны. После этого власти активизировались - например, Госсекретариат по экономике (SECO) назначил экспертную комиссию по реализации санкций.



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