Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

Европейские члены НАТО в 2024 году впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП

В 2024 году члены НАТО в Европе потратят на оборону 380 млрд долларов. Об этом объявил перед министерской встречей НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это впервые превысит 2% их общего ВВП.

Он также анонсировал, сколько членов НАТО будут тратить на оборону более 2% по итогам 2024 года.

"Я ожидаю, что в этом году 18 союзников будут тратить 2% ВВП. И это также рекорд. Это увеличение в шесть раз с 2014 года, когда только три союзника отвечали этому требованию", – добавил он.

Столтенберг, впрочем, подчеркнул, что для части союзников "впереди большая дорога", поскольку почти половина из 31 государства-члена НАТО до сих пор не достигли двухпроцентного показателя, который является обязательным для всех союзников в Альянсе.



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