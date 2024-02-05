Последнее обновление: 05.02.2024 12:51

G7 и Евросоюз могут использовать замороженные активы РФ как залог для помощи Украине

Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают план использования более $ 250 млрд из замороженных активов российского центрального банка как залог для помощи в финансировании восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обсуждаемому предложению, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в восстановлении Украины, используя замороженные российские активы как залог для погашения долга.

Сторонники плана считают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана заплатить за ущерб, причиненный ей Украине.

По словам собеседников, если Россия откажется это делать, тогда могут быть предъявлены претензии на замороженные активы РФ.

На данный момент обсуждение плана ведется технически, иными словами, политическое решение по этому вопросу еще не принято.

При этом один из собеседников Bloomberg отметил, что некоторые страны хотят двигаться в этом вопросе "быстрее других".

Ранее страны G7 пообещали заставить Россию заплатить за восстановление Украины и оставить замороженными ее активы, пока она сама этого не сделает.



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