Турецкие банки начали закрывать счета российских клиентов

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — кредитные организации закрывают счета компаний РФ, а также повышают требования к физлицам, желающим открыть карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

После опубликования указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях банки Турции начали повсеместно отказываться от работы с российскими клиентами.

По словам одного из собеседников издания, до декабря в Турции с точки зрения работы с РФ было «два "всеядных" и два "полувсеядных" банка». Однако первой категории пригрозили включением в SDN-лист (самый суровый по ограничениям), из-за чего организации начали массово закрывать корсчета российских компаний. Вторая же категория начала разрывать отношения в основном с теми, кто стал их клиентом уже после начала СВО.

Как уточнил консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей Искандер Миргалимов, обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями на данный момент приостановлено. Раньше этим занимались несколько частных и государственных банков, однако теперь они тоже перестали проводить расчеты в интересах бизнеса из РФ.

«Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров», - подчеркнул специалист.

Кроме того, турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам: если раньше карточки заводили практически всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.