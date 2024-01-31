Молдова получит от Норвегии €35 млн гранта на закупку природного газа

Правительство Молдовы одобрило налоговые и таможенные льготы для использования АО Energocom гранта в размере €35 млн, предоставленного правительством Норвегии в рамках программы NANSEN, а также дополнительного транша кредита в размере €165 млн, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития.

Деньги будут направлены на закупку природного газа и будут способствовать снижению закупочной цены природного газа, следовательно, уменьшению финансовой нагрузки на конечного потребителя, передает МОЛДПРЕС.

Кредит ЕБРР относится к типу Revolving (погашение - повторное использование), то есть средства можно использовать до трех раз. Предоставленные налоговые льготы позволят, чтобы в конечную цену на газ, закупаемую и поставляемую АО Energocom на рынке Молдовы, не добавлялись импортные пошлины и налог на добавленную стоимость, что в конечном итоге гарантирует, что эти затраты не будут включены в тарифы на природный газ для конечных потребителей.