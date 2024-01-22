ЕС готовит новый план для увеличения военной помощи Украине - WSJ

В Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины. Об этом стало пишет The Wall Street Journal.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры в ближайший период, или позволит Украине добиться решающего прогресса, или серьезно подорвет ее способность к сопротивлению", – говорится в предложении.

В случае одобрения план предусматривает возврат более 20 миллиардов евро средств ЕС странам-членам за десятки миллиардов евро военной помощи, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

В начале войны ЕС через Европейский фонд мира (EPF) выплатил 5,5 миллиардов евро странам-членам, которые поставляли Киеву оружие, боеприпасы, танки и ракеты ПВО в основном из имеющихся у них запасов.

Но с начала прошлого года Венгрия блокировала любые выплаты из фонда для стран-членов в течение более чем шести месяцев, требуя от Украины уступок, не связанных с этим.

Кроме того, некоторые страны-члены ЕС исчерпали свои запасы до такого уровня, что они не могут предоставлять новые значительные объемы помощи, а Германия, которая увеличивает помощь Украине на двусторонней основе, возражает против того, чтобы еще и платить почти четверть счета в EPF.

Учитывая эти трудности, внешняя служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины, который бы поглотил часть оставшихся активов EPF и пополнялся бы на 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместную закупку военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для предоставления Украине.

Остальные деньги будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины.

В документе ЕС приводятся приблизительные подсчеты, согласно которым Евросоюз в этом году может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму 7,5 миллиардов евро.

Новый план позволит меньшим странам-членам с небольшими запасами боеприпасов объединить свои ресурсы для совместных закупок, чтобы сделать больший вклад в помощь Украине. Также это предложение облегчит совместную работу европейских правительств с Украиной относительно того, в каких материалах она больше всего нуждается.

Структура фонда также позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия часто блокировала или использовала как рычаг влияния.

Кроме того, это обеспечило бы стабильный поток спроса на военную технику в течение следующих нескольких лет в дополнение к национальной двусторонней помощи Украине, что могло бы мотивировать европейские оборонные компании увеличить производство критически важных видов вооружений.

Представители ЕС заявили, что государства-члены начнут официальное обсуждение плана в ближайшие дни, и предложение, вероятно, будет рассмотрено лидерами на саммите 1 февраля.

Однако любое окончательное решение, скорее всего, займет несколько недель. Для его принятия необходимо единодушное согласие всех стран-членов ЕС, что может стать еще одним препятствием, пишет издание.