Последнее обновление: 04.01.2024 09:26

Лукашенко обеспечил себе неприкосновенность после выхода в «отставку»

Лукашенко подписал поправки в закон "О президенте Республики Беларусь", которые обеспечивают ему и его семье неприкосновенность в случае передачи полномочий второму президенту Беларуси.

Поправки также ограничивают двумя сроками пребывание на посту будущих президентов.

«Документом конкретизируются полномочия главы государства, например закрепляется компетенция президента вносить Всебелорусскому народному собранию предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также предложения о возможности отправки военнослужащих за пределы республики для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

«Уточняются требования к кандидату в президенты. Им может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поправки позволяют Лукашенко отдавать приказ о начале боевых действий без объявления войны в случаях, например, действий другого государства, позволяющему использовать свою территорию экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь, или засылки другим государством, как и экстремистскими группами и организациями, расположенными на территории другого государства, на территорию РБ вооруженных банд, иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против Беларуси.

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