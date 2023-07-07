Лукашенко: Гибель главы Минтранса не связана с доставкой ядерного оружия

Лукашенко опроверг слухи о связи между доставкой в Беларусь ядерного оружия и смертью 4 июля министра транспорта РБ Алексея Авраменко, назвав его погибшим.

"Наши беглые не смогли отследить, естественно, как перемещались, куда перемещались ядерные боеголовки, и пишут, что там с железной дорогой что-то было связано, и что погибший недавно министр транспорта расстроился, что мы тут парализовали железную дорогу из-за перемещения боеприпасов. Во-первых, боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра", - заявил Лукашенко, дважды подтвердив, что причиной смерти министра стали не естественные причины.

"По земле ядерные боеголовки не перемещали. Поэтому никому не мешали. Поэтому переместили так, что ни <...> в Штатах, ни МI-6, ни в Германии - нигде это и не заметили. Такой был замысел", - добавил Лукашенко.

В белорусских медиа появилась информация о том, что 46-летний министр покончил жизнь самоубийством в гараже на даче.