Более 3 тыс. силовиков будут охранять ВНС

Безопасность участников Всебелорусского народного собрания будут обеспечивать более 3 тыс. сотрудников МВД и военнослужащих внутренних войск

«Охранять общественный порядок будет более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях и иных злодеяний», - заявил представитель МВД Александр Купченя.

«С 23 апреля личный состав системы МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Для координации работы организованы оперативно-ситуационные штабы», - уточнил он.

По его словам, «прибытие делегатов из областей в Минск обеспечено по заранее проработанным и обследованным маршрутам», а «места их проживания и проведения собрания, другие связанные с ВНС объекты, взяты под круглосуточную охрану».