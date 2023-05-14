Обращение по случаю дня госсимволики пришлось зачитывать премьеру Головченко

Обращение по случаю отмечаемого сегодня властями Беларуси дня государственной символики пришлось зачитывать премьеру РБ Роману Головченко.

Лукашенко, появившийся в мае лишь на парад в Москве 9 мая, это мероприятие пока не осилил. Кстати, Головченко зачитывал обращение и по случаю 9 мая.

Примечательно, что зачитывать обращения, которые обычно озвучивает Лукашенко, поручили именно Головченко, который после принятия поправок в Конституцию РБ, можно сказать, просто премьер – то есть «никто» и его фамилия «никак».

Выпускать на сцену спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, на которую согласно тем же поправкам и возлагаются функции президента в случае чего, власти не рискнули, дабы избежать ненужных кривотолков по поводу недееспособности «первого» и избыточной политической турбулентности, когда и так все кругом очень «санкционно».