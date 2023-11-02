Лукашенко отказался возрождать военную прокуратуру

Лукашенко по итогам прошедшего сегодня совещания отказался возрождать ликвидированный еще в 2014 году институт военной прокуратуры.

«Сегодня нет необходимости создания такого органа - системы военных прокуратур… Когда подойдем к этому вопросу, созреем, а главное, увидим, что это надо, тогда за сутки сможем создать систему», - заявил Лукашенко.

Поручено усовершенствовать и усилить работу в данном направлении в рамках самой прокуратуры, определиться и подготовить кадры, их функционал, выстроить систему межведомственного взаимодействия, замкнув процесс на генпрокурора», - сообщает пресс-служба Лукашенко.