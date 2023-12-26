Последнее обновление: 26.12.2023 15:50

Сейм Литвы проголосовал за выдачу гуманитарных ВНЖ белорусам на 3 года

Сейм Литвы принял поправки в закон о правовом статусе иностранцев, которые затрагивают и и уехавших в эту страну граждан Беларуси.

Речь идет о предложении главы МВД Литвы Агне Билотайте продлить до трех лет срок действия ВНЖ для иностранцев, прибывших в Литву по гуманитарным визам при посредничестве МИД.

«Эта поправка важна для более 750 белорусских граждан, бежавших в Литву от репрессивного режима Лукашенко, которым на этом основании необходимо ежегодно продлевать вид на жительство, и ситуация в Беларуси не изменилась», - сказал председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис, передает LRT.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование