Последнее обновление: 04.12.2023 11:29

Литва ограничит возможность ВНЖ для белорусов

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас намерен на этой неделе предложить поправки в законодательство, которые ограничат возможность вновь прибывшим гражданам Беларуси получить статус временного жителя.

Политик подчеркнул, что предложенные им меры не затронут репрессированных белорусов, сообщает LRT.

«Очень важно подчеркнуть, что мы продолжаем поддерживать гуманитарный коридор. Другими словами, если это действительно правозащитники, люди, репрессированные белорусским режимом, МИД сможет предоставить такой гуманитарный коридор. А по поводу ВНЖ мы делаем одну оговорку — на квалифицированную рабочую силу», — уточнил Кащюнас.

По его словам, поправки ориентированы на изолированную литовскими службами безопасности группу белорусов, которая является мишенью белорусских спецслужб, и снизят угрозу безопасности и для Литвы, и для представителей белорусской оппозиции.

«Видение ясно — давайте поддержим демократическую Беларусь, дадим защиту тем, кто в ней нуждается, давайте укрепим независимость, насколько это зависит от нас, но давайте не создавать Беларусь в Литве со всеми вытекающими из этого рисками», - добавил Кащюнас.

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