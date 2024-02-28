Последнее обновление: 28.02.2024 13:14

Литва проверит проживающих в стране 18 тысяч белорусов

Департамент миграции Литвы планирует проверить более 18 тысяч белорусов, прибывших в страну еще до введения ограничений в 2022 году, сообщает LRT.

Белорусы, чьи данные планируют проверить, должны будут заполнить такую же анкету, как и новоприбывшие граждане страны.

"Мы начнем проверять всех граждан Беларуси, которые получили вид на жительство на основании трудоустройства до введения дополнительной анкеты", – сказала Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

По ее словам, таких белорусов в Литве около 18 тысяч, чьи разрешения на проживание все еще действительны.

"Если человек не ответит на анкету, это будет интерпретировано против него. Если человек ответит, то его ответы будут оценены. Если будет обнаружена негативная информация, мы будем консультироваться с ДГБ. Если он придет к выводу, что человек представляет угрозу государственной безопасности, вид на жительство будет аннулирован", – пояснила Гудзинскайте.

С ноября 2022 года россияне и белорусы, въезжающие в Литву, обязаны заполнить специальную анкету, чтобы выразить свое мнение о войне России в Украине.

С тех пор 1 644 гражданина Беларуси и 397 граждан России были признаны представляющими угрозу национальной безопасности Литвы, и им было отказано в выдаче вида на жительство.

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