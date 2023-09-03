Президент Литвы хочет пересмотра правил предоставления видов на жительство белорусам

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за пересмотр правил предоставления видов на жительство в стране гражданам Беларуси, сообщает телерадиокомпания LRT.

Науседа внес вопрос пересмотра правил предоставления удостоверений на рассмотрение осенней сессии Сейма.

Президент отмечает, что для безопасности жителей Литвы необходимо пересмотреть порядок, при котором у граждан Беларуси остается больше возможностей по сравнению с гражданами России, для въезда в Литву и получения в стране временного вида на жительство.

"Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статусу их вида на жительство в Литве. Сегодня мы живем в напряженной атмосфере, когда нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям, возможным попыткам дестабилизировать нашу внутриполитическую ситуацию. Она действительно хрупкая. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно", – заявил Науседа.

Однако среди проектов, внесенных им на осеннюю сессию, нет поправок, касающихся унификации правил для граждан России и Беларуси.