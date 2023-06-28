Последнее обновление: 28.06.2023 15:54

Генпрокуратура РБ возбудила дело против Литвы из-за «прав мигрантов»

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за якобы нарушения Литвой международного права в отношении беженцев, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь по фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права, определяющих гражданские и политические права беженцев, депортации и необоснованного применения к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренного неоказания им медицинской помощи, что повлекло наступление тяжких последствий, в том числе смерти беженцев, возбудила уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества по ст.128 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

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