В ЕС рассмотрят вопрос замороженных средств для Польши после смены правительства

Еврокомиссия поищет способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого имеют положительные ожидания в вопросе верховенства права, которое до сих пор провоцировало напряжение между Брюсселем и Варшавой. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Хан сказал, что от правительства Туска имеют "много ожиданий" и планируют поддержать его в вопросах доступа Польши к средствам, которые сейчас заморожены, сообщает Reuters.

Речь идет о 35,4 млрд евро в виде грантов и займов из так называемого фонда восстановления – Брюссель задержал доступ к ним из-за спора с предыдущей властью во главе с партией "Право и справедливость" относительно независимости судебной системы.

Также это 76,5 млрд евро из так называемого Фонда сплоченности, который помогает менее богатым странам ЕС подтягиваться к уровню более богатых.

"Речь не идет о немедленном трансфере миллиардов, а скорее о разблокировании средств. Мы должны посмотреть, как нам действовать. Убежден, что мы найдем способы помочь Польше. У нас нет никаких сомнений, что они будут двигаться, так сказать, в направлении верховенства права", – отметил Йоханнес Ханн.

Чтобы устранить проблемы, которые испортили отношения с Брюсселем при предыдущей власти, необходимо будет принять новые законы, которые отменят те положения законодательства. В то же время, неизвестно, какую позицию займет президент Анджей Дуда, который должен ставить подпись под принятыми законами.

Туск, который отправился в Брюссель практически сразу после принятия правительством присяги, заявил, что вопрос замороженных средств обсудят в пятницу, и тогда же можно будет говорить о каких-то первых результатах.