Последнее обновление: 11.12.2023 16:56

Минспорта: Решение МОК не отвечает интересам белорусских спортсменов

Министерство спорта и туризма выразило недовольство решением МОК о допуске белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже только в статусе индивидуального нейтрального атлета.

«Основной задачей остается восстановление справедливости и отмена существующих дискриминационных ограничений для белорусских спортсменов и тренеров, так как принятое решение не вполне отвечает интересам наших атлетов, оставляя ряд препятствий для завоевания квалификационных лицензий», - говорится в заявлении ведомства.

«Интересы спортсменов для нас остаются приоритетом, поэтому Министерство продолжит работу по организации соревнований различного формата с дружественными нам странами», - отмечается в заявлении.

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