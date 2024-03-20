МОК не разрешил спортсменам из Беларуси и России участвовать в церемонии открытия Игр-2024

Атлеты в нейтральном статусе не могут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами, но смогут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей, говорится в заявлении МОК.

В общей сложности МОК ожидает участия 22 белорусов и 36 россиян в Олимпийских играх-2024. При этом, если они получат медали, это не будет отражаться в общем зачете.

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из Беларуси и России будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. При этом в Играх не смогут принять участие спортсмены, активно поддерживающие российское военное вторжение в Украину, а также связанные с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.