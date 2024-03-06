Паралимпийцам из Беларуси и России разрешили участвовать в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из Беларуси и России участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе при соблюдении перечня критериев и условий.

Как поясняется, Беларусь и Россия смогут заявить своих спортсменов только в индивидуальном качестве, то есть без команд. На Паралимпийских играх 2024 года они будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (Neutral Paralympic Athletes) и будут соревноваться в форме, одобренной Комитетом.

Государственные флаги Беларуси и России и другая нацсимволика будут строго запрещены - при победе спортсмена из Беларуси и России будет звучать паралимпийский гимн.

Отдельно в Международном паралимпийском комитете отмечают, что спортсмены, которые поддержали войну в Украине, не будут иметь права участвовать в Паралимпиаде-2024, равно как и те спортсмены, которые работают с военными органами или органами нацбезопасности Беларуси и России.