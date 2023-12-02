Европейский гимнастический союз отказал в допуске спортсменам Беларуси и РФ

Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против участия спортсменов Беларуси и РФ в международных турнирах с 1 января 2024 года, проигнорировав решение Международной федерации гимнастики (FIG).

«Генеральная ассамблея европейской гимнастики проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси вернуться к официальным соревнованиям по европейской гимнастике с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG», – говорится в сообщении европейской организации.

Ранее FIG приняла решение допускать к соревнованиям спортсменов из Беларуси и России в нейтральном статусе.