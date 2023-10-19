Последнее обновление: 19.10.2023 16:47

EUSA продлила запрет на участие россиян и белорусов в студенческом спорте

Европейская ассоциация университетского спорта (EUSA) продлила отстранение представителей России и Беларуси от участия в студенческом спорте из-за вторжения России в Украину.

Решение о запрете участия российских и белорусских команд в студенческом спорте было принято в 2022 году.

«EUSA отвергает все формы насилия и хотела бы выразить нашу неизменную солидарность с жертвами конфликтов в странах, которые являются членами нашей организации. Мы стоим вместе со всеми жертвами и призываем немедленно прекратить насилие», — заявили в Ассоциации университетского спорта.

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