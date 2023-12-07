Украина получит от Японии $4,5 млрд на восстановление

Токио готов предоставить около $4,5 млрд, чтобы помочь с восстановлением Украины. Об э том заявил на саммите премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в этом году председательствует в G7, сообщает Kyodo News.

Кроме этого, в заявлении опубликованном по итогам онлайн-саммита G7 говорится, что группа "ограничивает способность России финансировать ее незаконную войну, принимая меры для ограничения доходов России от энергии и ее будущего добывающего потенциала".

В рамках этих шагов G7 введет ограничения на импорт "непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России", а затем дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Лидеры стран G7 также продолжают поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира".