Чехия выделит 2,5 млн евро для трастового фонда Украина-НАТО

Чехия объявила о выделении 2,5 млн евро в трастовый фонд Украина-НАТО для невоенной помощи. Соответствующее решение было принято на заседании чешского правительства накануне, сообщают Česke noviny.

Как отметили в МИД Чехии, предложение учитывает необходимость в современном внешнеполитическом контексте активизировать усилия, направленные на сохранение поддержки Украины среди приоритетов евроатлантического сообщества.

Трастовый фонд действует с 2016 года и является инструментом невоенной помощи Украине. В частности, в отношении таких товаров, как топливо, медикаменты, продукты питания, зимняя одежда и системы защиты от беспилотников.