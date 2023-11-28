Власти Беларуси одобрили программу СГ по модернизации тыловых объектов войск

Совмин РБ одобрил проект программы Союзного государства Беларуси и России по модернизации объектов тылового обеспечения региональной группировки войск.

"Одобрить проект программы Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023-2027 годы, представленный Министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Министерству обороны внести в установленном порядке названный проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства", - говорится в постановлении №815 от 24 ноября 2023 года.